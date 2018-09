Rijkswaterstaat sluit snelweg bij Lemmer vanwege werk aan asfaltlaag

Vanwege werkzaamheden is de A6 in de richting van Heerenveen afgesloten aan de zuidkant van Lemmer. In de richting van Heerenveen is de weg vanaf De Munt in de Noordoostpolder helemaal afgesloten. De afsluiting begint om acht uur in de avond, en duurt tot zes uur in de ochtend. In de nacht van woensdag op donderdag is de weg om dezelfde tijden opnieuw gesloten.

Rijkswaterstaat wil de zogenoemde deklaag vervangen. Gele borden geven de omleidingsroutes aan. Automobilisten moeten rekening houden met een kwartier extra reistijd. De opritten bij De Munt en bij Bant zijn gesloten.