It Fryske Gea start crowdfundingsactie voor weidevogels

Volgens It Fryske Gea staat de weidevogelstand in Fryslân op een historisch dieptepunt. Het aantal weidevogels neemt al tientallen jaren af, zegt de organisatie. Een van de oplossingen is het creëren van meer geschikte gebieden voor vogels.

Aankoop van grond

"It Fryske Gea heeft de afgelopen jaren met positief resultaat grond aangekocht in de Workumerbinnenwaard en de Haanmeer", zegt directeur Henk de Vries van It Fryske Gea. "Het aantal broedparen gaat in deze natuurgebieden omhoog."