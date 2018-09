Sherida Spitse kan Oranjedames geen directe WK-kwalificatie bezorgen

De Nederlandse voetbaldames met Sherida Spitse uit Sneek zijn directe plaatsing voor het WK aankomend jaar in Frankrijk misgelopen. De Europees kampioen ging in Oslo in het laatste kwalificatieduel onderuit tegen concurrent Noorwegen: 2-1. De Oranjedames konden de vroege achterstand van 2-0 niet meer rechtzetten. Het enige doelpunt voor Nederland kwam van Vivianne Miedema.

Door de eerste nederlaag van Nederland ging de eindoverwinning in de groepsfase naar Noorwegen. Die ploeg pakte daarmee de rechtstreekse kwalificatie voor het WK. De Nederlandse dames moeten zich door het verlies nu via de play-offs kwalificeren voor het wereldkampioenschap. Een gelijkspel in de wedstrijd van dinsdag zou genoeg zijn geweest voor kwalificatie.