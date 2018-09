Talenpaviljoen MeM staat te koop

MeM is speciaal voor LF2018 in de Leeuwarder Prinsentuin neergezet. Het opmerkelijke gebouw is ruim 15 meter hoog en heeft zitplaats voor 65 mensen. Volgens de advertentie kan het interieur worden overgenomen door de nieuwe eigenaar. Deze persoon moet wel van knutselen houden, want het gebouw bestaat uit 20 delen van 11 bij 2.40 meter. Volgens de verkopende partij zijn de panelen echter makkelijk met een kraan te monteren.

MeM wordt in november afgebroken.