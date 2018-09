Kampeerwinkel Vrijbuiter definitief dicht

Kampeerhal Vrijbuiter in Roden moet definitief zijn deuren sluiten. De winkel maakt, in tegenstelling tot de filialen in Zaandam en Gouda, geen doorstart. Dat schrijven RTV Drenthe en RTV Noord. De twee kampeerwinkels in de Randstad zijn overgenomen door Vervat, een specialist op het gebied van kamperen en vrije tijd. Dat bevestigt curator Matthijs Sturms tegenover de Drentse omroep. Door het faillissement staan straks 120 medewerkers op straat.