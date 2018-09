Winkel Oudega (SWF) overgenomen door dorpsbewoners loopt goed

Dorpsbelang hoopt dat mensen ook in de winter toch naar de dorpswinkel komen, omdat ze goede kwaliteit bieden. Zo zijn er met name streekproducten te vinden in de winkel. Door de goede zomer is er volgens Dorpsbelang een buffer opgebouwd, maar toch is de steun van de klanten in het dorp zelf wel nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven bestaan.