It Fryske Gea verhuist vleermuizen in het Rijsterbos

Maar daar hebben de vleermuizenfluisteraars van It Gea wat op gevonden. In de schuur naast het gebouw is een dubbele muur gemaakt als nieuw onderkomen. Daarna is de bekleding van het kantoor weggehaald, zodat de vleermuizen gestimuleerd werden om een ander plekje te vinden. En die opzet is geslaagd, want er zitten nu vleermuizen. Ook in het nieuwe gebouw komt er ruimte voor vleermuizen, maar dan niet meer tussen de muren. Dat zorgde eerder namelijk voor stankoverlast.