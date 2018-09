Columnist Jellema wint Podcastprijs

De Dutch Podcast Awards werden dit jaar voor het eerst uitgereikt, en zijn een initiatief van nieuwszender BNR. Een podcast is een radioprogramma of hoorspel dat kan worden gedownload, en kan worden beluisterd op een moment dat de luisteraar het beste uitkomt. In totaal mochten elf podcasts een prijs mee naar huis nemen. De prijs voor de allerbeste podcast was voor 'BOB' van het audiocollectief Schik en VPRO DORST. Hierin wordt een verhaal verteld van een 84-jarige vrouw die na de Tweede Wereldoorlog verliefd was op een jongen, maar gedurende de podcast wordt steeds minder duidelijk of de jongen wel echt heeft bestaan.

De eeuw van de amateur

De podcast van Jellema, De eeuw van de amateur, heeft geen specifiek onderwerp, maar behandelt een groot scala aan thema's. De show wordt naast Jellema gemaakt door fotostripmaker Ype Driessen en schrijfster en cabaretière Paulien Cornelisse. Vaste onderdelen in de podcast zijn bijvoorbeeld de vragen die tegenwoordig op de theezakjes staan, de krant van drie maanden geleden (wat is er van nieuws overgebleven), en vragen die door luisteraars zijn ingestuurd.

De podcast wordt voortaan ook vaker opgenomen en beschikbaar gesteld. Eerder was dat een keer in de drie of vier weken, maar nu wordt dat iedere week.