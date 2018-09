Beveiligers staken op verschillende plaatsen in Fryslân

Op verschillende plaatsen in Fryslân leggen beveiligers dinsdag het werk neer. In het land is een 24 uursstaking met als belangrijkste eis meer loon. Werkgevers houden tot nu toe vast aan de nullijn. Bij de asielzoekerscentra van Sint Annaparochie, Sneek en Balk en het UWV in Leeuwarden moeten ze het vandaag zonder beveiliging doen.

Afgelopen week was er succes toen, onder dreiging van een staking, de beveiligers op Schiphol een loonsverhoging van 2,5 procent hebben gekregen. In Hoogeveen is dinsdag een actiecentrum van CNV Vakmensen.