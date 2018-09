Finale voor voetbalvrouwen in Noorwegen

De Nederlandse voetbalvrouwen beginnen dinsdagmiddag in Oslo om 17.00 uur vol vertrouwen aan hun finale in het WK-kwalificatietoernooi. De Europese kampioenen hebben in de afsluitende poulewedstrijd tegen concurrent Noorwegen aan een gelijkspel voldoende om zich als groepswinnaar te plaatsen voor het WK volgend jaar zomer in Frankrijk.