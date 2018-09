Fryslân en Zeeland willen samen jongeren enthousiast maken voor politiek

De beide provincies willen afspraken maken over innovatie. Niet alleen in het openbaar bestuur, maar ook in de woningmarkt. In beide provincies is steeds meer vraag naar woningen voor ouderen. En op het gebied van klimaat worstelen beide provincies met windmolens en zonnepanelen die zo nu en dan de recreatie en de woningbouw in de weg staan.

In december komen bestuurders van Fryslân en Zeeland opnieuw bijeen om concrete afspraken te maken over deze onderwerpen.