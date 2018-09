Verwenpakket voor familie die zwaar gehandicapt kind verzorgt

De stichting HandicapNL geeft de komende weken zo'n 750 verwenpakketten weg aan mensen die dat verdienen. Er werken veel bekende Nederlanders mee aan de campagne. Volgens campagnemanager Sandra Stienstra komen veel mensen die zo'n zware taak hebben als familie Jorwerda in een burn-out terecht. Het verwenpakket is bedoeld om te laten zien dat er aandacht bestaat voor mensen die dit soort zorg geven. Stienstra zegt deze zorg vergelijkbaar is met topsport.