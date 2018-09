Ongeluk bij maaiwerkzaamheden op Wâldwei, aanrijding met 'botsabsorber'

Op de Wâldwei bij Leeuwarden is maandagavond een auto in botsing gekomen met werkverkeer. Er werd gemaaid en daarom reed er een vrachtauto met daarachter een aanhanger met een grote pijl erop. Dat is nodig om verkeer erop te attenderen dat ze uit moeten wijken. De personenauto botste op de zogenoemde 'botsabsorber'.