Sjoerd Feitsma: "Festivalbeleid voor tien jaar vastleggen"

Leeuwarden wil het festivalbeleid in de Groene Ster voor de komende tien jaar vastleggen. Met een wijziging van het bestemmingsplan moet het makkelijker worden om een festival te organiseren. Dat zei cultuurwethouder Sjoerd Feitsma in It Polytburo op Omrop Fryslân Televisie.

De gemeente wordt elk jaar geconfronteerd met bezwaren tegen de festivals, die regelmatig leiden tot rechtszaken. De Groene Ster krijgt na de wijziging van het bestemmingsplan ook een evenementen-bestemming. Politiek heeft Feitsma de meeste partijen in de gemeenteraad wel mee.