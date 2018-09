Pieter Weening naar WK in Innsbruck

De mededeling is te lezen in De Telegraaf. Het is voor de 37-jarige wielrenner uit Harkema de zesde keer dat hij in actie komt op een WK. De laatste keer was in 2014 in het Spaanse Ponferrada. Een jaar eerder behaalde hij in Florence zijn beste WK-resultaat, toen werd hij 25e.

De twee kopmannen van de Nederlandse ploeg zijn dit jaar Tom Dumoulin en Bauke Mollema. Naast die twee en Weening, zitten ook Wout Poels, Wilco Kelderman, Sam Oomen, Steven Kruijswijk en Antwan Tolhoek bij de selectie.