VIDEO: Leeuwarder kapsters zetten gratis de schaar in daklozen

De kapsalon van Taha zit midden in de binnenstad van Leeuwarden. "Ik kom altijd veel mensen tegen als ik naar mijn werk loop. Als je dan goed kijkt, dan zie je dat er mensen zijn die wel wat extra aandacht kunnen krijgen. Hen even een dagje in het zonnetje zetten met hapjes en drankjes, zodat ze zich hopelijk gezien, gewaardeerd en gelukkig voelen als ze de salon verlaten."

Het idee om gratis te knippen en scheren kwam zomaar bij Taha op. Het leverde enthousiaste reacties op in haar omgeving. "Ik ben heel tevreden over deze kapsalon. Ik voel me nu echt het heertje. Mijn pet zet ik vandaag maar niet op, dat is zonde van het mooie haar", lacht hij.