Celstraf voor oplichting oudere vrouw

De bouwvakkers hadden de man uit Zwolle gevraagd of ze zijn bankrekening mochten gebruiken. Daarop stortte het slachtoffer uit Leeuwarden een paar keer het geld. De verdachte nam dat geld dan steeds op en betaalde het contact uit aan de bouwvakkers.

De man uit Zwolle zegt dat hij niet wist had dat er iets niet in de haak was. Hij vindt dat hij zelf ook slachtoffer is van oplichting. De rechter ging daar niet in mee. De man kreeg een celstraf en moet het slachtoffer ruim 40.000 euro terugbetalen.

De bouwvakkers zijn spoorloos.