NUON nieuwe eigenaar van zonnepark Dokkum

De energiegigant heeft vorig jaar een bedrijfsonderdeel opgezet voor zonne-energie en batterijopslag, met als bedoeling om over een generatie volledig fossielvrij te zijn. "Het uiteindelijke doel is om volgend jaar de eerste kilowatturen op het net te gaan leveren", vertelt directeur Jean-Louis Bertholet.

Grote risico's mei beleggersgeld

Powerfield was eerder dit jaar in het nieuws door omstreden grondtransacties. Volgens onderzoek van de NRC neemt Powerfield grote risico's met geld van beleggers. Er wordt grond aangekocht voor zonneparken in het noorden. Die grond wordt daarna voor een veel hoger bedrag doorverkocht aan een bedrijfsonderdeel van Powerfield. En dat geld komt van beleggers, zegt NRC. Powerfield ontkent dat allemaal.