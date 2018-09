Studenten NHL Stenden verdeeld over verlaging norm studiepunten

Hogescholen moeten binnenkort niet meer van hun eerstejaarsstudenten eisen dat ze in dat eerste jaar 50 studiepunten of meer halen. Dat zegt minister Van Engelshoven van Onderwijs. De minister wil in een nieuwe wet die norm verlagen naar 40 studiepunten, van de 60 die maximaal te behalen zijn. De minister wil daarmee voorkomen dat studenten al in het eerste studiejaar onnodig struikelen en met de studie moeten stoppen.