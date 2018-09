"Gemeente moet helpen bij aanvraag sportsubsidies"

De directe aanleiding voor het voorstel van het CDA is de nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In die regeling is maar liefst 87 miljoen euro beschikbaar. Daarmee zouden amateursportclubs erg zijn geholpen. Zo zouden bijvoorbeeld gebouwen en velden kunnen worden opgeknapt. Voor die subsidiepot geldt op is op, dus volgens het CDA moeten de verenigingen er snel bij zijn.