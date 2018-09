Afscheidsgroet met F-16's voor uitvaart op Vlieland

Vier F16 van de vliegbasis Leeuwarden brengen maandag boven Vlieland een laatste groet aan oud-luchtmachter Geert Veenstra. Hij werkte tot 2002 op de toren van het oefenterrein Vliehors op het eiland. Onlangs i hij op 77-jarige leeftijd overleden. Veel piloten kenden Veenstra. Hij was een markant figuur in de toren van de Vliehors. De F-16-piloten hebben hun oefenprogramma dusdanig aangepast dat ze de flyby kunnen doen boven het kerkhof op Vlieland. Die is rond half twee.