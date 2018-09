ECOstyle derde bij Liegebeest Trofee

De helft van alle stemmen ging naar de Rabobank. In hun tv-campagne komen ze met de slogan 'Growing a better world together'. Volgens Wakker Dier doet Rabobank alsof ze de voedingssector willen verduurzamen, maar investeren ze juist in megastallen en fastfoodketens. Tweede werd FrieslandCampina voor teksten op melkpakken over de toestand van koeien. ECOstyle werd dus derde. Het bedrijf liet vorige week op Omrop Fryslân al weten het niet eens te zijn met de nominatie.