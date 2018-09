Tony Feitsma-onderwijsprijs voor Syb van der Ploeg

Van der Ploeg vindt dat er te weinig Fries lesaanbod is voor jongeren in het middelbaar onderwijs. Hij wil daarom graag dat er een prijs komt voor het schrijven van jeugdboeken in het Fries. Daarvoor is duizend euro van de Tony Feitsmaprijs echter niet genoeg. Hij wil de prijs daarom nu inzetten voor het inrichten van een Friestalige bibliotheek op de middelbare school De Saad.

De prijs is vernoemd naar Tony Feitsma, die werkte als hoogleraar Fries. Mevrouw Feitsma overleed in 2009. Er zijn plannen om een biografie over haar te schrijven.