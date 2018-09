Jeugdzorg in actie in Den Haag om bezuiniging terug te draaien

Sinds vijf jaar is de hulpverlening aan kinderen en gezinnen overgegaan van de provincies naar de gemeenten. Het komt voor dat kinderen van het ene naar het andere gezin moeten, terwijl het al ingrijpend genoeg is om een kind uit een gezin te plaatsen. Als zij dan ook nog een paar keer ergens anders naar toe moeten, wordt het nog erger.

Minder geld

Het geld ging in 2015 over van het Rijk naar de gemeenten. Dat was een hele verandering en dat ging gepaard met een grote bezuiniging. Dat er minder geld is, merken de mensen in de jeugdzorg iedere dag. Er worden keuzes gemaakt op basis van geld en dat is lang niet altijd inhoudelijk een goede keus, zeggen ze. Groepen moeten sluiten en er zijn te weinig pleeggezinnen.

Verantwoording

Ook zijn er mensen in de jeugdzorg teveel tijd kwijt met het verantwoorden van wat ze doen. Als er een klacht komt, moeten zij alles kunnen voorleggen, zoals e-mails en telefoongesprekken. "Natuurlijk moeten wij ons verantwoorden, daar hebben de gezinnen en kinderen ook recht op", zegt Syta Talsma, teammanager Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. "Maar het is nu zoveel dat het ervoor zorgt dat de aandacht voor het gezin minder is."

Tuchtrecht

"Medewerkers zijn in het nieuwe tuchtrecht persoonlijk aansprakelijk als er wat gebeurt en dat werkt verlammend", zegt Talsma. "Mensen zijn banger om dingen niet goed te doen en vragen zich steeds af: 'Heb ik alles volgens protocol gedaan?' Het is lastiger om mensen te krijgen. Wij hebben juist zo'n prachtig vak. Als wij de ruimte krijgen, kunnen we kinderen en gezinnen helpen in moeilijke tijden", zegt Talsma.

Eisen

Er moet meer geld komen om het werk goed te kunnen doen. Talsma: "Wij hebben een belangrijke maatschappelijk taak, neem ons dan ook serieus."