Vergunning voor ondernemer Stroobos beëindigt slepende zaak nog niet

"Past niet in open landschap"

De buurman vindt de loods van dertienduizend vierkante meter te groot en niet passen in het open landschap. Hij vreest ook dat er al snel een uitbreiding komt. Eigenaar Piet de Vries van het loonbedrijf zegt dat daar geen sprake van is. Hij wil een grote loods om zijn materieel binnen te kunnen zetten. Op de locatie waar hij nu zit is die ruimte er niet.