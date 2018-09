Fischtown Pinguins eerste winnaar Thialf Icehockey Cup

In Thialf, waar de supporters voor veel sfeer zorgden, werd in de tweede periode niet gescoord. In de derde periode kwam Krefeld sterk terug. Twee goals in 35 tellen brachten de wedstrijd weer in evenwicht: 3-3. Een kleine twee minuten later maakte Bremerhaven uit een counter de 3-4. Daarna kwamen de Fischtown Pinguins niet meer serieus in de problemen. Een vijfde doelpunt na tien minuten in de laatste periode en een treffer een minuut voor tijd betekende dat de wedstrijd in 3-6 eindigde.

Spelers van de Flyers

Aan het toernooi, gehouden op zaterdag en zondag, deden ook Düsseldorfer EG en een Nederlands combinatieteam mee. Dat laatste team bestond uit Nederlandse spelers van Tilburg Trappers en UNIS Flyers uit Heerenveen. Fischtown Penguins bereikte zaterdag de finale door met 4-1 te winnen van Düsseldorf. Team NL was dicht bij een stunt tegen Krefeld. Na 60 minuten was de stand 2-2. De Duitsers wonnen daarna met penaltyshots.

De wedstrijd om de derde plaats op zondagmiddag tussen Düsseldorfer EG en Team NL eindigde in een zege (4-0) voor Düsseldorf.