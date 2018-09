Gosse van der Meer wint veldrijden in China

Het was nog even spannend of Van der Meer wel mee kon doen aan de wedstrijd in China. Na een reis van 34 uur zat Van der Meer in zijn hotel, dichtbij de locatie waar de wedstrijd was. Maar op dat moment stonden zijn fietsen nog op het vliegveld in Singapore. Uiteindelijk waren de fietsen net op tijd in China en een paar uur later had Van der Meer zijn eerste overwinning binnen.

Nicolas Samparisi uit Italië werd tweede in Aohan, de Amerikaan Anthony Clark derde.

"Pas een paar uur na de wedstrijd realiseerde ik het me", zegt Van der Meer op Twitter over zijn overwinning. Het parcours bestond uit veel klimmen. "Dat ligt me het best! Daarom rijd ik ook zoveel in Zwitserland."