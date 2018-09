Tuinenga sluit laatste vrijeformatiepartij passend af

Op de eerste lijst stond een herhaling van de PC-finale: Tuininga versus het trio Anne Monfils. De winnaar was ook hetzelfde, want Tuinenga was met 5-2 en 6-2 te sterk. De andere finalist, het partuur Sybrandy, hoefde slechts een eerst af te staan aan Tineke Dijkstra.

In de halve finale won Tuinenga met 5-2 en 6-2 van Nynke Sinnema, die inviel voor Sietske Okkema. De zussen Sybrandy en Marrit Zeinstra haalden de finale door met 5-1 en 6-2 te winnen van Elly Hofman.

Spannende finale

De finale was spannend en ging constant gelijk op: Sybrandy kwam op 4-3, Tuinenga kwam terug tot 4-4. Sybandy kwam op 5-4, Tuinenga kwam terug tot 5-5. Het laatste en belangrijkste eerst was voor het partuur van Ilse Tuinenga.

Kleine premie voor Hofman

De kleine premie was voor Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Die wonnen de strijd om plek drie in ook weer een spannende wedstrijd tegen het trio Sinnema. In die wedstrijd was het 'alles aan de hang'.