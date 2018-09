Enno Kingma wint in Pingjum laatste vrije formatiepartij

Enno Kingma, Hans Wassenaar en Renze Pieter Hiemstra hebben in Pingjum de laatste vrije formatiepartij van het jaar gewonnen. In de finale was het partuur met 5-3 en 6-6 te sterk voor Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong. Het is de vierde seizoensoverwinning voor Kingma en de zijnen.