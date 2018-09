Steeds meer rookvrije sportclubs in Fryslân

Het aantal rookvrije buitensportverenigingen in Fryslân is het afgelopen jaar flink toegenomen. Dat meldt de Hartstichting. Er zijn nu veertig clubs in onze provincie die volledig of voor een deel rookvrij zijn. In 2017 lag dat aantal nog op dertien. Op deze wijze dragen steeds meer Friese clubs bij aan het initiatief Rookvrije Generatie van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.