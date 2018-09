Onderzoeksrapport over bestuurlijk handelen Nordwin College is 'pijnlijk'

Financieel toezicht

In de zomer van 2017 constateerde de inspectie financiële problemen bij het Nordwin College. Volgens begrotingen zou de school in 2021 tegen een tekort oplopen van 2,3 miljoen euro en in 2022 zelfs 3,3 miljoen euro in het rood staan. De school kwam daarom onder financieel toezicht te staan en bestuursvoorzitter Ton Stierhout werd in december 2017 op non-actief gezet. Stierhout zou volgens de Leeuwarder Courant een conflict hebben met de raad van toezicht, omdat hij had aangegeven dat het Nordwin College niet langer zelfstandig kon bestaan.

Herstelplan

Na het vertrek van Stierhout werd Dulfer aangenomen als bestuursvoorzitter en werd een deel van de raad van toezicht vervangen. Dulfer: "Daarna hebben wij niet stilgezeten en maatregelen getroffen. Om te beginnen een herstelplan voor de financiële problemen. Eind dit jaar zit de school nog maar net in de rode cijfers, maar volgend jaar staan we alweer in de zwarte, positieve cijfers. "

Krimp

Ook houdt de school de krimp goed in de gaten, want in twee jaar tijd is het aantal studenten met bijna 10 procent afgenomen. In 2015 stond de teller noch op 3500 studenten, maar in 2017 waren dat er 3200. "Dat hoort ook bij deze tijd, maar ook daar moeten we op voorbereid zijn." Aan de vraag naar mensen in de groene sector ligt het volgens Dulfer niet: "Onze leerlingen zijn nog steeds ontzettend gewild en krijgen snel een baan na hun studie."

Vertrouwen

Dulfer zegt dat het rapport van de onderwijsinspectie niet zal betekenen dat de school dicht of samenwerken moet. "Het rapport zegt wat over het bestuurlijk handelen in het verleden, maar niks over het onderwijs. Dat is goed." Het Nordwin College geeft aan dat de raad van toezicht, het college van bestuur en alle andere betrokken partijen vertrouwen hebben in de verbeteringen en de omslag die gaande is.

