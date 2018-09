Omrop TIP: Buro de Vries in Ter Idzard

In de serie 'Under de Toer'-projecten van LF2018 is Ter Idzard actief met de eigen voorstelling: 'De Tael van et Hatte' waarbij meer dan honderd mensen uit de dorpen zijn betrokken. Het gaat om een theatrale tocht van dorpshuis De Bult naar het kerkje, waar met taal, toneel, licht en muziek het verhaal wordt verteld van een kleine, autonome gemeenschap in een grote, veranderende wereld.