Boven Terwispel is zaterdagavond een man onwel geworden in een luchtballon.

De piloot zette zijn ballon gauw aan de grond langs de A7. De politie was gewaarschuwd en kon via een onverharde weg het weiland bereiken waar de ballon was geland. De man is naar een ambulance gebracht en daarna naar het ziekenhuis voor controle.