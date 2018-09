De bestuurder verloor de macht over het stuur doordat er veel grind op de weg lag. Ze botste tegen een betonblok, een boom en meerdere hekken. Door de klap schoot het betonblok een paar meters weg. De auto sloeg door de klap over de kop. De bestuurder is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.