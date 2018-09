Olde Riekerink: "De winst is dat we eindelijk een wedstrijd goed hebben gespeeld"

"Het voelt als puntverlies, maar de winst is dat we eindelijk een wedstrijd goed hebben gespeeld", zei trainer Jan Olderiekerink na afloop van de wedstrijd van zijn SC Heerenven tegen VVV in Venlo. Beide ploegen scoorden één keer.

Hij is niet ontevreden: "We hebben de wedstrijd 70 minuten lang bepaald, dat er in de laatste fase meer druk komt, is de kracht van VVV. Alleen wisten we niet hoe we daar voetballend onderuit moesten komen. Ook na rust kregen kregen we 2, 3 hele goede mogelijkheden, daar hadden we het verschil moeten maken. We hadden het eerder moeten beslissen." Verder was hij blij dat Sam Lammers zijn eerste goal maakte.