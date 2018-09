SC Heerenveen speelt gelijk in Venlo

SC Heerenven heeft zaterdag in Venlo met 1-1 gelijk gespeeld tegen VVV.

Het was geen briljante wedstrijd, de Feansters speelden aanvallend in de eerste helft. Ze hadden de overhand en in de 32e minuut scoorde Sam Lammers, die wordt gehuurd van PSV.

Na de thee zette de thuisploeg meer druk en lukte het ze om te scoren. In de 70e minuut kreeg nieuwkomer, gehuurd van FC Utrecht, Patrick Joosten de bal door de voeten van keeper Hahn.

Vlak voor het einde was er een flipperkast van schotten op doel waarbij Hahn tot drie keer te reddend kon optreden. Even daarvoor was er nog een mooie actie van Sam Lammers en een vlammend schot van Pierie, maar die bal ging er niet in. Ook Joosten kreeg nog een kans om opnieuw te scoren.