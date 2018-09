Oane Galama Nederlands kampioen fierljeppen in Burgum

"Super, ongelofelijk!" reageerde de verse kampioen na zijn sprong. Hij kwam met een sprong van 20.20 meter in de finale, als vijfde. "Daarom mocht ik als eerste beginnen, ik zat vol vertrouwen voor de wedstrijd, en wist dat er veel meer in zat vandaag."

De eerste finalesprong was dus 21.40 meter. "Ik was supergefocused, de stok stond goed, de aanloop voelde superlekker, ik zag de stok staan, precies op de sticker, ik bleef klimmen en naar voren kijken, ik ging maar door en de stok bleef staan, ik kwam net wat te kort uit dus een kleine slag bovenin en ik kon mijn voeten omhoog doen. En toen was ik over het balletje, ook meer dan een paar centimeters, supermooi. Dan komt de ontlading."

Oane Galama had de hele week al een goed gevoel. "Ik wist dat er een kans was om de titel te pakken, ik ga ervoor."

Hij moest de rest van de senioren nog afwachten, maar die kwamen niet over zijn sprong heen. "Ik had er niet veel vertrouwen in, als iemand het doet, is het Jaco, maar hij was niet super, zat niet goed in de stok."

Tweede bij de senioren werd Jaco de Groot met 21.19 en derde Thomas van Midden.

Over tien dagen gaat Oane Galama weer naar Nieuw-Zeeland, waar hij woont. "Dit kon nog mooi even zo." Mogelijk komt hij over een jaar terug om zijn titel te verdedigen.