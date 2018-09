Dekhengst Eise 489 voor derde keer Nederlands kampioen

In de nieuwelingenklasse was Sybren Minkema de grote winnaar. Tot nu toe had hij met paard Nane 492 alle concoursen al gewonnen. Ook in Drogeham liet hij zijn superioriteit nog eens zien. Minkema heeft de nieuwelingenklasse al veel vaker gewonnen, maar het blijft een mooie prijs voor hem. "Het is volgens mij de zevende of achtste keer dat ik deze competitie win met een jong paard. We staan er ook wel om bekend om jonge paarden op te leiden, dus dit is wel heel mooi."