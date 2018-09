Harkemase Boys verliest in Heemskerk

Het was in het begin een open wedstrijd, met de beste kansen voor Harkemase Boys. Robert Stelpstra kwam na drie minuten net tekort om te kunnen inkoppen en halverwege de eerste helft ging een schot van Henny Bouius net over.

In de tweede helft ging het verkeerd voor de Friezen. Het eerste kansje was nog wel voor Bouius, maar in de 58e minuut zette Nigel Hardenberg de thuisclub op voorsprong. Hij kon vrij inschieten. Dat was toen tegen de verhouding in. Daarna werd ODIN'59 wel sterker en Jurjen Dikker verdubbelde de marge voor de ploeg uit Heemskerk: 2-0.

In de slotfase maakte Robert Stelpstra het nog even spannend met een kopgoal, maar dichterbij kwam Harkemase Boys niet.

Vorige week won de ploeg van Tieme Klompe de eerste wedstrijd, dat was op eigen veld.