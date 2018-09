Een wadloper is zaterdagmorgen onwel geworden in de buurt van Lauwersoog. Omdat het water te ondiep was, kon de kustwacht niet met een boot bij de wadloper komen. Daarom werd een helikopter opgeroepen. Uiteindelijk kon de wadloper op eigen kracht de wal bereiken en is de persoon met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.