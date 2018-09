Clubdag motorsportvereniging Prikkedam gaat zondag gewoon door

De clubdag van motorsportvereniging de Prikkedam in Makkinga gaat zondag gewoon door. De club moest de motorbaan vorige week sluiten vanwege een aantal opgelegde dwangsommen voor geluidsoverlast. Er zou op drie dagen in juli te veel geluid zijn gemaakt door de 134 leden tellende motorsportclub. Die had net een vierde dwangsom van 2.000 euro betaald en heeft het zwaar om de nieuwe dwangsommen te betalen.