Boutzamar gaat van Cambuur naar Harkemase Boys

Boutzamar woont in Tijnje en speelde jarenlang bij de jeugd van Cambuur. Hij heeft de afgelopen jaren enkele wedstrijden gespeeld voor het eerste elftal van de Leeuwarders, maar kwam meestal in actie als aanvoerder van de beloftenploeg. Bij Cambuur was geen perspectief meer voor Boutzamar. Hij trainde de afgelopen weken al mee in Harkema en speelde ook al een oefenwedstrijd.

Harkemase Boys speelt zaterdagmiddag in Heemskerk tegen ODIN'59. Boutzamar zit dan al bij de selectie bij de ploeg van trainer Tieme Klompe.