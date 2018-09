Proef om natuur in Noordzee bij windparken te herstellen

In een windpark van Eneco kijken Natuur en Milieu en Stichting de Noordzee naar de beste omstandigheden om de onderwaternatuur weer te laten opbloeien. De proef moet een blauwdruk opleveren voor natuurherstel onder water in alle windparken op zee. Bedoeling is dat dit straks de standaard zal zijn bij de bouw van nieuwe parken. De komende jaren komen er veel grote, nieuwe windparken bij in het Nederlandse deel van de Noordzee.