Van der Weijden maakt zaterdag nieuwe stand inzamelactie bekend in Burdaard

Van der Weijden begon op 18 augustus aan zijn recordpoging om in drie dagen langs de elf Friese steden te zwemmen. Het lukte hem niet om de hele tocht uit te zwemmen, maar in 55 uren zwom hij 163 kilometer. In Burdaard besloten hij en zijn dokters de zwemtocht te staken.

Kort daarna werd bekend dat er ruim 2,5 miljoen euro was opgehaald. Een paar dagen later was de tussenstand 3,5 miljoen. Bij zijn huldiging in Waalwijk stond de teller op 4,3 miljoen.