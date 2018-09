Applaus voor Rossi in de kleedkamer: "Daar ben ik ze heel dankbaar voor"

"Ik houd er niet zo van om een speler eruit te lichten, maar als je een hattrick maakt, dan is dat toch een officieel moment", zei René Hake na afloop. De trainer van de Leeuwarders zag wel dat zijn ploeg de eerste helft beneden niveau speelde en zo viel ook de 1-0. "We hadden voorin balverlies en dan geven we daarna niet genoeg druk op de bal, om de lange bal van Oss eruit te halen. We stonden ook slecht te dekken voor de goal. Dan is de wedstrijd zoals Oss het wil hebben."

Hake vond dat zijn ploeg aan het eind van de eerste helft al beter werd. Dat konden ze na rust voortzetten: "Je moet hopen dat je snel gelijk maakt. Dat gebeurde en het was een prima goal. Daarna moet je niet te euforisch worden."

Een gelijkspel was wel terecht geweest, volgens Hake. Maar: "Toch krijgen we ruimte in de eindfase en daar profiteerden we optimaal van."