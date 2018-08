VIDEO: Duurzaamheid op Into the Great Wide Open

Het festival Into the Great Wide Open op Vlieland begon in 2009 als een popfestival van drie dagen. Het aanbod van muziek, beeldende kunst en film is er nog steeds, maar er is ook het een en ander veranderd. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp en dat begint bij de kinderen, want veel festivalbezoekers hebben de kinderen mee. Daarom is er ook een speciaal programma voor de kinderen.