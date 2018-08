Harlingen ruim twee ton duurder uit met restauratie bruggen

Vooral bij de Singelbrug kwamen verschillende zaken aan het licht die niet waren begroot, zoals de slechte fundering van de brughoofden. Het extra werk is wel meegenomen in de restauratie. Bij de overdacht aan de stichting MSH heeft de gemeente echter erkend dat de bruggen in slechte staat waren. Daarbij is ook vastgelegd dat niet de MSH, maar de gemeente opdraait voor de extra kosten.

Volgens wethouder Hein Kuiken is dit stukje Harlingen na de restauraties weer een van de juweeltjes van de stad. De meerkosten kunnen gedekt worden uit de algemene middelen.