Wadden Center bij Afsluitdijk trekt 100.000e bezoeker

Het was de verwachting dat het Wadden Center jaarlijks tussen de 70.000 en 100.000 mensen zou trekken. Dat is inmiddels bijgesteld naar 150.000 tot 200.000 bezoekers per jaar.

Toeristen kunnen in het bezoekerscentrum in tien talen meer te weten komen over het Waddengebied, de vismigratierivier die er komt, over het IJsselmeer, de geschiedenis van de Afsluitdijk en wat er in de toekomst allemaal nog staat te gebeuren.