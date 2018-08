Vernieuwde zeedijk op Ameland klaar voor de komende vijftig jaar

Groene dijk

De werkzaamheden waren nodig, omdat de dijk niet sterk genoeg meer was en op sommige plaatsen te laag. Er is echter niets van de opknapbeurt te zien. "Het was de wens van het eiland om de groene dijk die er was, terug te krijgen", zegt Hateboer. "Als je nu naar de dijk kijkt en je weet niet wat er is gebeurd, lijkt het net alsof er niets is gebeurd. Maar dat is natuurlijk niet waar."

Nieuwe projecten

Zaterdagavond wordt op Ameland officieel gevierd dat de vernieuwing van de dijk klaar is. Wetterskip Fryslân heeft evenwel ook al weer twee nieuwe versterkingsprojecten in de planning voor de komende jaren, die nog groter worden: de Lauwersmeerdijk en het 50 kilometer lange traject Koehool-Lauwersmeer. De kosten voor het laatste project worden geraamd op 300 miljoen euro, maar het is nog lang geen tijd om die opknapbeurt te vieren. Hateboer: "Het duurt zeker nog tien jaar voordat we daar aan toe zijn."