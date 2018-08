Brandweer voorkomt dat stenen van Oldehove naar beneden vallen

De Oldehove in Leeuwarden is een van de grootste symbolen van de stad Leeuwarden en is met name bekend vanwege de scheve groei. De ruim 39 meter hoge toren staat 1,99 meter uit het lood. De trappen in de toren tellen in totaal 183 treden.

In 1529 werd begonnen met de bouw van de Oldehove. Het was de bedoeling dat naast de toren een nieuwe kerk zou komen als vervangen van de oude Sint Vituskerk, maar daar is het nooit van gekomen. Bij het bouwen van de Oldehove ging de toren al scheef staan. Er werd geprobeerd om op de scheve onderbouw loodrecht verder te metselen, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op.

De toren had 120 meter hoog moeten worden, maar die hoogte is nooit gehaald. In 1533 werd de bouw al gestopt en dat is nooit meer hervat. Toch is de toren uitgegroeid tot stadssymbool: "A'k de Oldehove niet siën ken, dan foël ik my onwennich."

Bron: https://www.oldehove.eu/de-oldehove-het-kort